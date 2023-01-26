Эксперт: «Рахмонов выглядит опаснее Джеффа Нила во всех аспектах»

Обозреватель портала allaccessmma.com Роб Бартл прокомментировал предстоящий бой Шавката Рахмонова (16-0) с американцем Джеффом Нилом (15-4).

«32-летний Нил идет на победной серии из двух боев. Это очень сильный и способный боец. Он отличный ударник с высоким процентом досрочных побед. На его общем счету победы над Висенте Луке, Белалом Мухаммедом, Сантьяго Понзиниббио, Ником Прайсом и Майком Перри. Однако Шавкат выглядит опаснее практически во всех аспектах. В стойке казахстанец превосходит соперника по антропометрическим параметрам, что позволит удерживать его на дальней дистанции и навязывать свою стратегию. Если Джефф попытается перевести в партер своего соперника, то будет вынужден драться на его условиях. Это все делает фаворитом казахстанца. К тому же он моложе, быстрее и амбициознее. Конечно, исход неясен, но я бы поставил на Рахмонова», – отметил Бартл.

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