Даутбек вернулся досрочной победой

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Каршыга Даутбек Alash Pride Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Каршыга Даутбек вернулся в октагон спустя 1,5 года простоя боем против бразильца Гельерме Нереса на турнире Alash Pride 80.

Каршыга не оставил шансов бразильцу, нокаутировав того уже в первом раунде.

Для казахстанца эта победа стала третьей подряд.

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