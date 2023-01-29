Шукир Сагынай проиграл Магомедову на турнире Champion FC 3

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Казахстанский боец Серик Разгалиев (9-1) выступил на турнире по смешанным единоборствам Champion Fight Club 3 в Омске.

Соперником Разгалиева был бразилец Дуглас Алвес (3-0). Этот поединок стал главным событием вечера. Бой прошел в полусреднем весе и был рассчитан на три раунда. Его итогом стала досрочная победа Разгалиева – болевым приемом. 

Таким образом, Серик Разгалиев одержал десятую победу в профессиональной карьере, а Дуглас Алвес потерпел первое поражение в профи-ММА. Боец из Казахстана идет на серии из восьми побед. 

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