Шукир Сагынай проиграл Магомедову на турнире Champion FC 3

Казахстанский боец Серик Разгалиев (9-1) выступил на турнире по смешанным единоборствам Champion Fight Club 3 в Омске.

Соперником Разгалиева был бразилец Дуглас Алвес (3-0). Этот поединок стал главным событием вечера. Бой прошел в полусреднем весе и был рассчитан на три раунда. Его итогом стала досрочная победа Разгалиева – болевым приемом.

Таким образом, Серик Разгалиев одержал десятую победу в профессиональной карьере, а Дуглас Алвес потерпел первое поражение в профи-ММА. Боец из Казахстана идет на серии из восьми побед.

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