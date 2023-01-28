Исмагулов о сопернике Кабардиева: «Дивнич явно выраженный ударник»

Дамир Исмагулов в беседе с Андреем Неклюдовым рассказал о сопернике Магомеда Кабардиева в предстоящем поединке в рамках Гран-При «Наше Дело»:

«Максим Дивнич явно выраженный ударник, на тот момент, когда я с ним дрался у него была слабая борьба. В ударке он такой чуть как камень, но с характером. Будет до конца идти я уверен. Физически сильный. Я дрался с ним давно, и может за это время он прибавил, может набрал в борьбе, не могу сказать точно. После нашего боя я за его выступлениями не наблюдал. Раньше в М-1 Global он был на слуху, неплохо выступал, был чемпионом лиги до меня. Поэтому, как соперник был мне интересен Но, когда я победил, даже не знаю как он выступал потом».

Бой Кабардиев -Дивнич состоится 4 февраля.

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