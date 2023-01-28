Разгалиев задушил бразильца на турнире в Омске
Астраханский казах Серик Разгалиев дебютировал в Омской лиге CFC победой над бразильцем Дугласом Алвесом удушающим приемом.
Этот бой стал главным на турнире. Теперь победна серия Серика составляет 8 боев.
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