Разгалиев задушил бразильца на турнире в Омске

Астраханский казах Серик Разгалиев дебютировал в Омской лиге CFC победой над бразильцем Дугласом Алвесом удушающим приемом.

Этот бой стал главным на турнире. Теперь победна серия Серика составляет 8 боев.

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