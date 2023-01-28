Сергей Морозов о своих эмоциях от UFC: «UFC – это вышка, как Олимпиада»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов в интервью Esquire рассказал о своих эмоциях от выступления в американской лиге:

«UFC – это вышка, как Олимпиада для других видах спорта. Это эверест смешенных единоборств, машина Пиара на огромных оборотах. Кто бы где не бился, все равно понимают, что в UFC все на высшем уровне – расселяют, встречают, помогают вес гонять, оснощают вещами, медосмотр. Твоя задача выйти и закатить шоу»

Морозов в UFC дебютировал в январе 2021 года.

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