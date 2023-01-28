Сергей Морозов о тратах на подготовку: «Билет оплачивает UFC, а остальное кто кроме тебя некому платить»

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Казахстанский боец UFC Сергей Морозов в интервью Esquire рассказал о затратах на сборы в Америке:

«Билет в Америку оплачивает UFC, а проживание, лагерь, питание, машину кто оплатит кроме тебя самого или спонсора? Это огромные деньги жить и тренироваться в США. Но в любом случае там другой часовой пояс, климат,  плюс ты можешь дома проделать работу, но мы прилетаем в АТТ, где сильные спарринг-партнеры, тренеры спецы в своей теме»

Морозов подписал новый контракт с UFC, по которому казахстанцу еще предстоит 3 боя.

 

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