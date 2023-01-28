Сергей Морозов о предложении сдать бой: «Я не такая звезда, чтобы бои сдавать»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов в интервью Esquire рассказал о предложениях сдать бой:

«Таких прецендентов не было. Я не такая звезда, чтобы бои сдавать. В личку в Инстаграмм писали: «Я на тебя поставил, ты проиграл». В основном после последних двух боев так писали»

Сейчас Морозов в UFC идет на серии из двух побед.

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