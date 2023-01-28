Сергей Морозов о следующем бое: «Пока не даты, не соперника нет»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Спорт Казахстана

 Казахстанский боец UFC Сергей Морозов в интервью Esquire рассказал о следующем бое:

«Пока не даты, не соперника нет. Люди видят только бои, кто выигрывает, кто проигрывает. Я бы предложил еще весосгонку снять, и не сразу показывать, а потом, чтобы люди понимали, через что боец в последние пару дней проходит ради того, чтобы выйти в октагон»

Сейчас Морозов в UFC идет на серии из двух побед.

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