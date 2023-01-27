Боец UFC Морозов о многоженстве: «Мне к этому еще прийти нужно»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов в интервью Naiza TV рассказал, как относится к распространенной в исламе практике многоженства.

– Я думаю, это сейчас больная тема как для многих мужчин, так и для многих женщин. К этому, я думаю, каждый мужчина должен прийти, и каждая женщина. Есть хадисы, аяты, где Аллах разрешил это: «Если вы не боитесь быть несправедливыми, женитесь на двух, на трех, на четырех». Это дозволил Аллах. Это то, на что в первую очередь в исламе опираются. Многие негативно на это смотрят - мужчины и женщины. Я думаю, все зависит от нашей богобоязненности. Кто будет более богобоязнен, будет больше уважать и любить Аллаха, то как он может с Его приказами, с Его аятами быть не согласен?

Если лично меня вопрос касается, то мне к этому еще прийти нужно. Нужно больше знаний получать. Это в первую очередь. Если я уверен, что буду справедливым, то потом уже буду принимать решения. Многие сейчас задаются этим вопросом, ищут, чтобы им дали какое-то одобрение. Если ты не боишься быть несправедливым, то бери вторую жену, бери третью, четвертую с дозволения Аллаха. Если Он разрешил это, то почему нет? А если ты боишься быть несправедливым, то тогда довольствуйся одной женой. На этот вопрос один ответ.

- Но вы еще об этом не думаете?

– Мне в первую очередь нужно знаниями укрепиться. Моей жене тоже надо знаниями укрепиться. Вот и все, – сказал Морозов.

Напомним, уроженец Казахстана Морозов ранее принял ислам.

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