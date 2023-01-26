Сергей Морозов назвал причину, почему не стучит при удушающих: «Это выбор каждого»

Боец UFC из Казахстана Сергей Морозов рассказал о том, почему он не стучит при удушающих:

«Причина проста, были бои, когда я стучал, но мне потом было самому тяжело. Эта ситуация меня не отпускает. Этим я никому ничего не доказываю, мне важно для себя. Нет, ничего плохого, что кто-то постучал, чтобы сохранить здоровье. Это в первую очередь спорт, выбор каждого», – сказал боец.

Морозов дважды «уснул» в UFC в боях с Умаром Нурмагомедовым и Дугласом Сильвой.

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