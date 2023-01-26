Морозов об отношении к треш-току: «Для меня лучше выйти молча и сделать. Мы так воспитаны»

Боец UFС Сергей Морозов поделился своим отношением к треш-току:

«Я придерживаюсь закона: «Тише едешь, дальше будешь». За все трештоки нужно будет отвечать. Публика по-разному тебя воспринимает в случае победы и поражения. А если ты наговорил и еще проиграл потом, то ты кем будешь? Тебя твои же фанаты, твой народ схавает. Поэтому для меня лучше выйти молча и сделать. Мы так воспитаны, мы так выросли, застали немного на районах, когда за слова поясняли старшие. Сейчас этого нет. У нас всегда было, что ты сам отвечаешь за то, что ты говоришь, что ты сделаешь», – сказал Морозов.

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