Сергей Морозов о злости в октагоне: «Я постоянно заведенный, меня нужно держать»
Казахстанский боец UFC Сергей Морозов рассказал о спортивной злости:
«Она у меня всегда есть, я просто ее держу. Я постоянно заведенный, меня нужно держать, только в октагоне отпускать, потому что я могу перетренироваться, выплеснуть злость в зале, а этот огонь мне нужен будет в бою».
Напомним, Морозов провел в UFC пять боев и одержал три победы.
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