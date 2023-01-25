Сергей Морозов о злости в октагоне: «Я постоянно заведенный, меня нужно держать»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов рассказал о спортивной злости:

«Она у меня всегда есть, я просто ее держу. Я постоянно заведенный, меня нужно держать, только в октагоне отпускать, потому что я могу перетренироваться, выплеснуть злость в зале, а этот огонь мне нужен будет в бою».

Напомним, Морозов провел в UFC пять боев и одержал три победы.

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