Евгений Егембердиев примет участие в турнире Alash Pride

В Шымкенте 29 января пройдет турнир Alash Pride 80, в рамках которого пройдет возвращение в октагон Каршыга Даутбека.

В качестве почетных гостей на турнире будут бойцы ММА Евгений Егембердиев и Ермек Тлауов. Ермек уже объявил о завершении карьеры в ММА, выступая по грепплингу, Евгений же продолжает проводить восстановление.

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