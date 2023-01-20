Чемпион мира по ММА Жасия получил в соперники другого непобежденного проспекта

Стал известен соперник Бекзата Жасия на турнире в Шымкенте Alash Pride 80.

Клетку с чемпионом мира по ММА разделит кыргыз Бектур Сейитали уулу (3-0).

У Жасия рекорд в профи 1-0.

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