Чемпион мира по ММА Жасия получил в соперники другого непобежденного проспекта
Стал известен соперник Бекзата Жасия на турнире в Шымкенте Alash Pride 80.
Клетку с чемпионом мира по ММА разделит кыргыз Бектур Сейитали уулу (3-0).
У Жасия рекорд в профи 1-0.
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