Серебряный призер Олимпиады примет участие в турнире лиги Alash Pride
Уже завтра, 29 февраля, в Шымкенте состоится турнир Alash Pride 80.
В качестве понятного гостя турнир посетит серебряный призер Олимпиады в Сиднее, серебряный призер Чемпионата мира, серебряный призер Чемпионата Азии по боксу Мухтархан Дильдабеков.
В главном бою вечера состоится возвращение в октагон Каршыга Даутбека.
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