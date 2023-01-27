Серебряный призер Олимпиады примет участие в турнире лиги Alash Pride

Уже завтра, 29 февраля, в Шымкенте состоится турнир Alash Pride 80.

В качестве понятного гостя турнир посетит серебряный призер Олимпиады в Сиднее, серебряный призер Чемпионата мира, серебряный призер Чемпионата Азии по боксу Мухтархан Дильдабеков.

В главном бою вечера состоится возвращение в октагон Каршыга Даутбека.

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