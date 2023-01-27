Экс-чемпион мира Давид Бенавидес: «Головкин сделал из меня мексиканского монстра»

Американский боец второго среднего веса Давид Бенавидес признался, что успехам в своей карьере, во многом обязан действующему обладателю титулов по версиям WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадию Головкину.

«После того, как поработал с Келли Павликом, я пришел и провел спарринг с Головкиным. У меня был адский спарринг с Головкиным. Я работал с ним на протяжении четырех лет, после чего внутри меня поселился монстр. Это показало мне, как справляться с такой силой и как быть в состоянии справиться с таким IQ.

Я очень уважаю Головкина. Он был единственным, кто уделил мне столько внимания. Он мне как наставник. Головкин был мне как друг. Он помогал мне, позволял тренироваться в его тренировочном лагере. Я очень благодарен ему. Это был поворотный момент, который сделал из меня мексиканского монстра, которым я являюсь сейчас», – сказал Бенавидес.

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