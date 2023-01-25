Энтони Ярд: «Такие крутые панчеры, как GGG, выходят не просто снести соперника. У них есть план на бой»

Британский полутяжеловес Энтони Ярд (23-2, 22 КО) рассказал, но что делает ставку в момент боя.

«Разве вы часто видите бои, в котором боец делает ставку только лишь на махач? Все самые крутые панчеры мира, такие как Геннадий Головкин, не выходят в ринг просто с целью снести соперника. У них есть план на бой, тактический рисунок, которого они придерживаются. Вспомните Майка Тайсона. Его стилистически называют слаггером. Считаю, это неуважение. Только сейчас некоторые поняли, насколько хорош он был технически и насколько силен был в контрпанчинге».

«Обратите внимание на то, как ведут проспектов, – рассуждает Ярд. – На каком-то этапе карьеры им специально подбирают неудобных стилистически соперников. Ведь задача не в том, чтобы нокаутировать всех подряд. Так это не работает. Это бокс. Это искусство. Здесь нужно постоянно расти, учиться. Удар нужно подготовить. Удар нужно донести до цели. Я не просто панчер. Я делаю ставку на точность. Ищу, выжидаю момент для нанесения удара», – сказал Ярд

На выходных в Лондоне Ярд попытается отобрать пояса по версиям WBC, IBF и WBO у выступающего за Канаду россиянина Артура Бетербиева (18-0, 18 КО).

«Если бы Жако подписали в UFC раньше, он был бы в топ-5». Финалист Гран-при NAIZA Амангельды о тренировках с Рахмоновым, бое за пять миллионов и казахстанцах в сильнейшей лиге

«У меня рабский контракт». Олимпийский чемпион Елеусинов пошел на открытый конфликт с менеджером

«Я снова голоден до побед». Действующий боец ACA Каршыга Даутбек спустя полтора года возвращается в октагон