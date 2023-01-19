Финалист гран-при NAIZA назвал новых чемпионов Alash Pride

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Лига Alash Pride в своих социальных сетях объявила, что вакантные пояса в лиге будут заняты в 2023 году, предложив подписчикам назвать имена новых чемпионов.

Финалист гран-при NAIZA в легчайшем весе Дастан Амангельды предположил, что как минимум два титула достанется его сокомандникам Георгию Майсурадзе (2-0) и Саламату Исбулаеву, который дебютирует в профи на ближайшем турнире лиги.

Дастан сейчас готовится к финалу гран-при, в рамках которого он встретится с Султаном Жолдашбеков. Бой пройдет в феврале в рамках турнира NAIZA 49

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