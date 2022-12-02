Названо условие боя Кособуцкого с Фьюри

Ахмет Онер, менеджер казахстанского боксера Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО), рассказал, как его клиенту можно заполучить бой с британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО):

«Жану Кособуцкому нужно сделать себе имя. Если он победит Арсланбека Махмудова, то привезет титул в Германию, и сможет попытаться получить бой с Тайсоном Фьюри или Александром Усиком. Конечно, это будет трудно. Я бы хотел, чтобы Фьюри принял этот бой, Кособуцкий — сильный боксер»

Кособуцкий является чемпионом WBC International в супертяжелом весе, в то время как Тайсону Фьюри принадлежит титул чемпиона мира WBC.

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