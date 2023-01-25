Сергей Морозов о планах: «У меня три боя по контракту, но сейчас это не интересно, фокус сменился на семью, религию»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов поделился дальнейшими планами на карьеру:

«Хочу съездить в малое паломничество, потом Рамадан, а к лету будет видно. У меня новый контракт с UFC, по которому провел только один бой. Саяту (Абдрахманову, менеджеру бойцов UFC – Sports.ru) я сказал, что пока на паузе. Если честно, ощущаю, что я вышел на новый пик, спокойно конкурирую с молодыми бойцами, у меня идет рост. Я бился со всеми бойцами, которые или были или сейчас в ТОП-15. Но сейчас мне стало не интересно, может быть наелся. Фокус внимания сменился на семью, на религию».

Напомним, Морозов идет в UFC на серии из двух побед.

«Если бы Жако подписали в UFC раньше, он был бы в топ-5». Финалист Гран-при NAIZA Амангельды о тренировках с Рахмоновым, бое за пять миллионов и казахстанцах в сильнейшей лиге

«У меня рабский контракт». Олимпийский чемпион Елеусинов пошел на открытый конфликт с менеджером

«Я снова голоден до побед». Действующий боец ACA Каршыга Даутбек спустя полтора года возвращается в октагон