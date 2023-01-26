Боец MMA Куат Хамитов об успехах Рыбакиной: «Казахстан полон талантов»

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов отреагировал на победу Елены Рыбакиной в полуфинале Australian Open.

«Черт возьми, Казахстан полон талантов, какую сферу не возьми!» – написал комментарий Хамитов к новости о победе Елены.

Теннисистка впервые в истории тенниска Казахстана вышла в финал австралийского турнира «Большого шлема», обыграв белорусскую спортсменку Викторию Азаренко. В финале казахстанка встретится с Ариной Соболенко.

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