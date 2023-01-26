Боец MMA Куат Хамитов об успехах Рыбакиной: «Казахстан полон талантов»

Теги Australian Open MMA Елена Рыбакина Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Федерация тенниса Казахстана Спорт Казахстана

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов отреагировал на победу Елены Рыбакиной в полуфинале Australian Open.

«Черт возьми, Казахстан полон талантов, какую сферу не возьми!» – написал комментарий Хамитов к новости о победе Елены.

Теннисистка впервые в истории тенниска Казахстана вышла в финал австралийского турнира «Большого шлема», обыграв белорусскую спортсменку Викторию Азаренко. В финале казахстанка встретится с Ариной Соболенко.

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1 комментарий

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tanya_1111
Ну вот тут-то и к месту будет сказать, что Лена не из Казахстана, это российский талант, который Россия успешно слила, а Казахстан заметил, пригласил, создал условия и теперь совершенно заслуженно пожинает свои плоды.
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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