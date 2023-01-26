Жуман Жумабеков о бое Рафиков – Аббасов: «Нариман – фаворит в этом бою»

Казахстанский боец ММА, экс-чемпион NAIZA Жуман Жумабеков поделился своим мнением о предстоящем бое Фаниля Рафикова и Наримана Аббасова:

«Надеюсь, Фаниль победит, но Аббасов фаворит в этом бою», – сказал Жумабеков.

Напомним, поединок между бойцами состоится на турнире NAIZA50 в марте.

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