Эдуард Базров о бое Самусев – Джабраилов: «Коля – хороший ударник, с высоким интеллектом»

Тренер DAR Team Эдуард Базров в интервью NAIZADAI сделал прогноз на бой за титул в полулегком весе Николай Самусев – Сайфулла Джабраилов:

«Джабраилов – хороший борец, у него вольная борьба на высоком уровне. Но у Коли хорошая защита. Он один из моих любимых бойцов в NAIZA, мне нравится его стиль, хороший ударник с высоким интеллектом. Уверен, что будет нелегкий бой, но Самусев выиграет»

Бой Самусев – Джабраилов возглавит турнир NAIZA 49, который состоится 25 февраля.

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