Зоран Тошич может перейти в «Актобе» (Metaratings)

Сербский полузащитник «Тобола» Зоран Тошич имеет вариант с «Актобе», сообщает Meta-ratings.kz.

Представители 35-летнего Тошича рассматривают вариант с переходом в состав серебряного призера КПЛ «Актобе».

Тошич играет за «Тобол» с лета 2021 года. Всего за «Тобол» титулованный сербский футболист сыграл 48 матчей, забил 11 голов, отдал 13 голевых передач.

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