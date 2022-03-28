Зоран Тошич: «Я понял, что хочу остаться в «Тоболе», чтобы помочь команде в ЛЧ»

Полузащитник «Тобола» Зоран Тошич рассказал о начале сезона, об адаптации и об ожиданиях от ЛЧ.

– Мне кажется, что для «Тобола» старт сезона сложился достаточно успешно. Мы выиграли первый трофей – Суперкубок Казахстана, всегда приятно начинать год с победы. В чемпионате тоже хорошее начало – две победы в трех турах и одна ничья.

Что касается меня персонально, то я очень рад был забить свой первый мяч в чемпионате, надеюсь продолжить в том же духе.

- У вас не было мыслей покинуть чемпионат Казахстана во время зимней паузы?

– После того как «Тобол» выиграл золотые медали, я понял, что хочу остаться, чтобы помочь команде в Лиге чемпионов. Для меня это очень важно, считаю, что могу быть полезен клубу.

- Полностью уже освоились в «Тоболе»?

– Меня все устраивает здесь. Организация на высоком уровне, ребята, тренерский штаб, весь персонал. Это очень серьезная команда, я чувствую себя здесь комфортно. Так что – да, можно сказать, что освоился полностью.

- В этом году «Тоболу» предстоит старт в Лиге чемпионов. Сильно ждете своего возвращения в этот турнир?

– Лига чемпионов – огромная мотивация для любого футболиста. Очень жду того момента, когда будем играть в еврокубках. Но сначала нас ждет очень много важных матчей внутри Казахстана.

Нам необходимо их удачно провести, чтобы потом спокойно думать о международной арене. Но, конечно, Лига чемпионов стоит особняком – это уровень, на котором себя хочет видеть каждый футболист.

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