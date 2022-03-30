Тошич: «Я чувствую себя прекрасно в Казахстане. Не хочу возвращаться в ЦСКА как футболист»

Полузащитник «Тобола» Зоран Тошич ответил на вопросы «РБ Спорт».

– Пока у меня контракт в Казахстане до конца этого года, я чувствую себя прекрасно тут. Возвращение в ЦСКА? Я не хочу возвращаться в ЦСКА, как футболист я закончил свой эпизод в этом клубе. Сейчас там играют качественные футболисты, и я этому рад.

Не знаю, чем буду заниматься после завершения карьеры. Футбол — моя жизнь, я планирую оставаться в этой сфере. Пока непонятно в каком виде.

Мне нравится, как играет нынешний ЦСКА. Зимой армейцы качественно усилились — новички сразу дают результат. Сейчас мы видим тот ЦСКА, который нравится болельщикам. Я очень рад, что команда идет по тому пути, который мы так ждали. Надеюсь, скоро ЦСКА станет снова лучшим клубом России. Есть хорошие шансы, что они догонят «Зенит» в этом сезоне.

Ситуация с отстранением российского футбола от соревнований? Футболисты должны быть терпеливыми и подождать, когда все это закончится. Верю, что российские клубы вернут в еврокубки, и они будут бороться за самые высокие места. Надеюсь, что все решится позитивно.

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