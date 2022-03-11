Зоран Тошич: «Сочувствую страданиям спортсменов из России. Спорт должен быть превыше всего»

Зоран Тошич прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Я спортсмен, совершенно аполитичный и не желающий комментировать какие-либо текущие политические конфликты.

Меня так воспитывали с малых лет, и я всегда буду отстаивать права спортсменов. Убежден, что спорт должен быть превыше всего. Отстраненные спортсмены имеют право соревноваться и радоваться триумфу.

Я не испытывал этого чувства, но могу представить себе дискомфорт. Нехорошо делать слишком много заявлений, потому что каждое сказанное слово может быть неверно истолковано, помещено в какой-то нежелательный контекст.

Конечно, мне нравилось в Москве. ЦСКА – клуб с яркими традициями, и я сочувствую страданиям спортсменов из России, на которых были наложены санкции.

Наша работа – продолжать тренировки. Надеюсь, что наступит день, когда все пройдет и спорт будет на пьедестале всех человеческих радостей и удовольствий, а в жизнь вернутся полные стадионы и верная поддержка всех, кто любит спорт и радуется каждому успеху», – сказал бывший полузащитник ЦСКА, выступающий за «Тобол».

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