Сергей Морозов о славе: «Когда начинал, мечтал об этом, сейчас это часть работы»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов о своем отношении к славе:

«Конечно, когда только начинал, я мечтал об этом. Сейчас же я отношусь ко всему спокойно, как к части работы. Когда просят сфотографироваться, почему нет? Я сам, когда был таким же, за кого то болел, фанател. Ходил на футбольные матчи, ждал игроков, чтобы они дали мне автограф. Тогда для нас это было счастьем. Почему бы теперь мне других не порадовать, тем более если они за меня болеют»

На данный момент Морозов в UFC идет на серии из двух побед.

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