Сергей Морозов о последнем бое Жумагулова: «Все понимают, что судьи принимают странные решения»

Казахстанский боец Сергей Морозов о поединке Жалгаса Жумагулова и Чарльза Джонсона:

«Я не считаю, что он проиграл. И это я не как друг или покомандник говорю. Посмотрите по раундам. Первый раунд был не понятен, второй Жалгас 100% забрал, и я был уверен, что как минимум два раунда отдадут ему и он выиграет. Но судьи наоборот отдали первый – Жалгасу, а второй, где была куча акцентированных ударов, и третий отдали сопернику. Возможно такое отношение со стороны судей к выходцам из наших стран, это не только мы видим, весь мир об этом пишет. Все ж понимают, что решения странные в отношении Жалгаса, тех же Петра Яна, Магомеда Анкалаева. Все ж это видят и понимают. Выход – вышел и досрочно свое забрал. Но на высоком уровне это тяжело сделать, как бы не хотелось»

Жалгас проиграл Джонсону весьма спорным решением судей.

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