Казахстанский Сехудо проведет защиту титула в феврале

Лига OCTAGON анонсировала бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе, в рамках которого действующий обладатель пояса Дамир «Казахстанский Сехудо» Толенов (8-0) сразится с непобежденным Ройалом Лейлизаде (3-0).

Толенов не дрался год, вернувшись победой удушением в бою с Дарханом Скаковым в августе 2022 года.

Лейлизаде ворвался в казахстанскую лигу досрочной победой над Акторе Батырбеком.

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