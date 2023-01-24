Азат Максум: «Хочу, чтобы мой следующий бой был только в UFC»

Казахстанский боец Азат Максум прокомментировал возможный дебют в UFC.

– Вы сами уверены, что станете следующим казахстанцем в UFC?

– Пока что контракт не подписал, поэтому не могу сказать на 100%, что я — следующий казахстанец. Но я сам хочу, чтобы мой следующий бой был только в UFC, – сказал боец.

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