Чемпион Европы по ММА Исбулаев о завершении карьеры Исмагулова: «Решение было обдуманным»

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Чемпион Европы по ММА Саламат Исбулаев высказался о завершении карьеры бойца UFC Дамира Исмагулова:

«Уверен, что его решение было полностью обдуманным».

Полностью интервью Исбулаева можно прочитать по ссылке.

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