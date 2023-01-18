Чемпион Европы по ММА Исбулаев о завершении карьеры Исмагулова: «Решение было обдуманным»

Чемпион Европы по ММА Саламат Исбулаев высказался о завершении карьеры бойца UFC Дамира Исмагулова:

«Уверен, что его решение было полностью обдуманным».

Полностью интервью Исбулаева можно прочитать по ссылке.

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