Чемпион Европы по ММА Исбулаев о завершении карьеры Исмагулова: «Решение было обдуманным»
Чемпион Европы по ММА Саламат Исбулаев высказался о завершении карьеры бойца UFC Дамира Исмагулова:
«Уверен, что его решение было полностью обдуманным».
Полностью интервью Исбулаева можно прочитать по ссылке.
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