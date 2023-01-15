Фабрисио Нуньес Азату Максуму: «Мне осталось финишировать тебя на родине»
Казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум (15-0) получил грозное сообщение от бразильца Фабрисио Нуньеса (8-0).
«Азат, тобой интересуется UFC. Мной тоже. Мне осталось финишировать тебя на твоей родине, чтобы добиться цели», – приводит его слова пресс-служба промоушена Octagon.
Поединок между Максумом и Нуньесом будет главным боем турнира Octagon, который пройдет 21 января в Алматы.
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