Максум ответил на угрозы Нуньесу: «Ты столкнешься с казахским духом»
Азат Максум ответил Фабрисио Нуньесу на заявление про победу в Казахстане и цели поехать в UFC:
«Смелое заявление с твоей стороны. В октагоне ты столкнешься с казахским духом. Посмотрим, что скажешь после поражения!»
Азат и Фабрисио выступят в главном событии турнира OCTAGON 39, который пройдет 21 января в Алматы.
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