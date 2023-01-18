Максум ответил на угрозы Нуньесу: «Ты столкнешься с казахским духом»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум OCTAGON Спорт Казахстана

 Азат Максум ответил Фабрисио Нуньесу на заявление про победу в Казахстане и цели поехать в UFC:

«Смелое заявление с твоей стороны. В октагоне ты столкнешься с казахским духом. Посмотрим, что скажешь после поражения!»

Азат и Фабрисио выступят в главном событии турнира OCTAGON 39, который пройдет 21 января в Алматы.

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1 комментарий

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