Экс-чемпион мира шотландец Артур о Сабырхане: «Очень впечатляет»

Бывший чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе шотландец Алекс Артур поделился впечатлениями от выступления казахстанского боксера Махмуда Сабырхана на чемпионате Азии 2023 года до 22 лет в Бангкоке (Таиланд):

«Только что наблюдал за казахстанцем Сабырханом Махмудом в весе 57 кг на чемпионате Азии. Очень, очень впечатляет!», — написал Артур в твиттере.

В 1/4 финала в весовой категории до 57 кг Сабырхан встретился с малайзийцем Акмалем Мухаммедом и одержал победу техническим нокаутом. В первом и втором раундах рефери отсчитал Мухаммеду нокдаун.

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