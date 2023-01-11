Стал известен возможный гонорар Головкина на бой против Зерафы

Обладатель регионального титула WBA Oceania в среднем весе австралиец Майкл Зерафа (31-4, 19 КО) рассказал о размере гонорара за потенциальный бой против чемпиона мира WBA Super и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).

«Он хочет 10 миллионов долларов на бой, и люди, которые поддерживают нас, готовы выделить средства, которые он хочет. Фалькао и Лара не слабаки, и у них нет такой поддержки, как у нас», — сказал Зерафа в интервью Sporting News.

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