Янковский потерпел третье поражение подряд

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Казахстанский боец Умар Янковский дебютировал в лиге AMC Fight Night боем против Никиты Северова.

Поединок продлился все три раунда и закончился победой россиянина единогласным решением судей.

Это поражение стало для Умара третьим подряд в карьере.

 

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