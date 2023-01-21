Янковский потерпел третье поражение подряд
Казахстанский боец Умар Янковский дебютировал в лиге AMC Fight Night боем против Никиты Северова.
Поединок продлился все три раунда и закончился победой россиянина единогласным решением судей.
Это поражение стало для Умара третьим подряд в карьере.
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