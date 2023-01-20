Претендент на бой с Головкиным Фалькао: «У следующего чемпиона мира уже есть имя»

Бразильский боксер Эскива Фалькао уверен, что в скором времени завоюет титул чемпиона мира в среднем весе.

Фалькао является обязательным претендентом на пояс по версии IBF, которым в настоящее время владеет казахстанец Геннадий Головкин. В прошлом году IBF совместно с WBA постановила GGG провести защиту титула в поединке с Эскивой, а затем победитель должен будет сразиться с «обычным» чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой.

Бразилец, судя по всему, уже предвкушает владение заветным поясом, о чем написал в своем Twitter: «У следующего чемпиона мира уже есть имя», - гласит заявление боксера.

Отметим, что в случае отказа Головкина от боя с Фалькао он, вероятнее всего, будет лишен титула, а Эскива в этом случае подерется за вакантный пояс с другим претендентом с наивысшим рейтингом.

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