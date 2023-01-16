Сергей Морозов о Головкине: «Если честно, Гена – закрытый спортсмен»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов выразил свое мнение о чемпионе мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадие Головкине.

– Когда вы были в Америке, может были у вас какие-то мысли с Геннадием Головкиным пересечься, вместе чай попить?

– Общаемся с его родным братом, Максом. Не было такого, чтобы увиделись. Если честно, Гена закрытый спортсмен. У него ограничен круг общения. Мне самому неудобно напрашиваться. А так, после каждого боя Гены – пишу Максу.

Раньше Гена постоянно выигрывал. Весь Казахстан вставал в шесть утра, чтобы посмотреть, как Гена кого-то уронит. К сожалению, пару боев он уступил. Для меня, если честно, не зависит, выиграл Гена или проиграл. Он свое сделал, доказал всем. Почему, потому что я сам в Америке кручусь и понимаю, какой объем работы он выполнил, на каком уровне он боксирует. А то, что сейчас наши говорят - что он там не тянет... Они даже не представляют, о чем они говорят, – сказал Морозов в интервью «Вестнику MMA».

Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана

Бокс, UFC и NAIZA. ТОП-5 событий из мира единоборств 2022 года по мнению читателей Sports.ru Казахстан

Жалгас Жумагулов о продолжении карьеры в UFC: «По контракту еще один бой»