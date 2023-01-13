Алмабаев о своей мотивации: «Главная мотивация – моя семья»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Brave Combat Federation Спорт Казахстана

Боец ММА Асу Алмабаев о своей мотивации:

«Главная мотивация – моя семья, чтобы они не были голодными. У меня осталось 7-10 лет карьеры, надо выжать до конца. Стать нормальным бойцом, который нормально заработал, при этом остался со здоровой головой»

Алмабаев свои последние бои провели в рамках лиги Brave.

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