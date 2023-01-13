Асу Алмабаев о конце сотрудничества с BRAVE: «Они предложили бой за пояс, но я не хотел дальше там оставаться»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Brave Combat Federation Спорт Казахстана

 Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев рассказал о завершении контракта с BRAVE:

«У нас недавно с Brave был разговор, они предложили бой за пояс с Велимурадом, и дальше продолжение контракта. Если бы это был бы крайний бой по контракту без продолжения, то я бы с удовольствием забрал бы титул, тем более в такой лиге с именем. Но я не хотел дальше там оставаться, поэтому с командой обсудили, подумали и решили отказаться, чтобы не терять время»

Алмабаев выиграл все бои в лиге Brave.

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