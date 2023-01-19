Дело чести. Чем завершатся поединки Роналду-Месси и претендентов на титул АПЛ

Поздним вечером 19-го и ночью 20-го января внимание футбольных болельщиков будет приковано не только к важному матчу в английской Премьер-лиге, но и к товарищеской встрече, которая состоится в столице Саудовской Аравии.

Сборная Эр-Рияда – «ПСЖ», 19 января, 23:00 (время Астаны)

В Эр-Рияде пройдет необычный товарищеский матч: команда, собранная из игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля», сыграет против сильнейшего клуба Франции – «ПСЖ». Встреча пройдет в рамках ежегодного фестиваля Riyadh Season.

Дежурный «товарняк» вряд ли бы пользовался большим спросом у болельщиков, однако матч в Эр-Рияде его организаторами преподносится как первое за два с лишним года противостояние двух ярчайших футбольных звезд современности – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. А возможно, и последнее, так как португалец, перейдя в саудовский «Аль-Наср», лишил себя возможности выступать в еврокубках, где ранее он мог пересечься с аргентинцем.

В линии на матч у Olimpbet коэффициенты складываются в пользу гостей. Даже в ничью в основное время прогнозистам верится с трудом: П1 – 7.33, Х ­– 6.31, П2 – 1.32.

Несмотря на товарищеский статус «матча», для Роналду он будет иметь большое эмоциональное значение, ведь всего месяцем ранее Месси стал чемпионом мира – достиг высоты, которая, по всей видимости, Кришу так и не покорится. Поэтому КриРо наверняка постарается сделать все от него зависящее, чтобы хотя бы в очном споре превзойти извечного конкурента.

Понятно, что никто не будет выкладываться на 100 % в выставочной встрече, самое важно для футболистов в подобных матчах – избежать травм. «ПСЖ», как более сыгранный и мастеровитый коллектив, конечно же, имеет больше шансов на успех, но с большой долей вероятности главной звездой матча все же станет игрок другой команды, а именно – Криштиану Роналду.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм», 20 января, 2:00

Клубы АПЛ только сейчас получили возможность провести матчи 7-го тура чемпионата страны, которые не состоялись в изначально намеченные сроки в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» должны были встретиться еще 10 сентября, и если бы этот матч прошел тогда, то к нему бы команды подошли с абсолютно равным количеством набранных очков (по 14) и в качестве соседей по турнирной таблице.

Но теперь диспозиция несколько изменилась: «горожане» опережают «шпор» на шесть баллов, к тому же клуб из Манчестера провел на одну игру меньше, чем команда из Лондона.

Впрочем, есть у «Сити» с «Хотспур» и сейчас одна схожая турнирная особенность – ба коллектива подходят к очной битве на фоне неудачно проведенных дерби. Неделей ранее дружина Пепа Гвардиолы уступила в манкунианском противостоянии «Манчестер Юнайтед» (1:2), а коллектив Антонио Конте проиграл соседям по Северному Лондону из «Арсенала» (0:2).

«Ман Сити» вроде бы можно считать фаворитом этого матча, и кэф у самого популярного казахстанского букмекера подтверждает это: П1 – 1.37, Х – 5.56, П2 – 8. Однако если взглянуть на общую историю взаимоотношений соперников, то в ней наблюдается почти полное равенство: из 167 предыдущих матчей 66 выиграли «горожане», 65 – «шпоры», еще 36 раз они играли между собой вничью. Да и статистика последних очных встреч явно не благоволит МС, который уступил «Хотспур» в обеих предыдущих дуэлях.

В общем, ждем бескомпромиссную борьбу при атакующем футболе с массой опасных моментов и непременными голами: в последний раз эти соперники обходились без забитых мячей 12 с половиной лет назад.

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