Кабардиев о гонорарах в ММА: «В NAIZA большие гонорары по отношению с другими казахстанскими лигами»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

 Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев поделился мнением о гонорарах в лиге и сравнил их с ПОП-ММА России:

«В NAIZA хорошие большие гонорары по отношению с другими казахстанскими лигами. Но в ПОП-ММА предлагают в 2-3 раза больше».

Не так давно появилась информация, что Кабардиев в феврале примет участие в гран-при лиги «Наше Дело».

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