Чемпион мира по ММА Жакия проведет второй бой за месяц
Чемпион мира по ММА, чемпион мира по джиу-джитсу Бекзат Жасия проведет свой второй бой за месяц.
В декабре в рамках турнира Alash Pride 79 Жасия дебютировал в профи, нокаутировав за 30 секунд Бахрома Боймирзоева.
И уже на турнире Alash Pride 80 Бекзат проведет свой второй бой.
Поединок пройдет 29 января.
Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана
Бокс, UFC и NAIZA. ТОП-5 событий из мира единоборств 2022 года по мнению читателей Sports.ru Казахстан
Жалгас Жумагулов о продолжении карьеры в UFC: «По контракту еще один бой»
Комментарии