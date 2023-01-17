Чемпион мира по ММА Жакия проведет второй бой за месяц

Чемпион мира по ММА, чемпион мира по джиу-джитсу Бекзат Жасия проведет свой второй бой за месяц.

В декабре в рамках турнира Alash Pride 79 Жасия дебютировал в профи, нокаутировав за 30 секунд Бахрома Боймирзоева.

И уже на турнире Alash Pride 80 Бекзат проведет свой второй бой.

Поединок пройдет 29 января.

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