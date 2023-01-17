Бивол о первой встрече с Головкиным: «Мне тогда было семь лет»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол вспомнил первую встречу с казахстанским боксером Геннадием Головкиным. Но тот момент Биволу было семь лет.

«Это был 1997 год. Мой второй бой. Я участвовал в соревнованиях, и к нам в город Токмак (Кыргызстан) приехала команда из Казахстана. В ней был Геннадий Головкин (на тот момент GGG было 15 лет). Вроде даже там был и его брат – они оба тогда боксировали. Вроде даже Геннадий там руку сломал, и мой товарищ его возил куда-то.

Я провел на том турнире один бой, даже вне рамок его – там делали отдельные бои для детей, а мне тогда было где-то 7 лет. Геннадий тогда был молодым, и его вроде бы даже просили быть поаккуратнее. Но наш парень был не подарок, и вроде он выиграл в итоге. А Геннадий, по-моему, занял второе место», – сказал боксер.

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