Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадия Головкина Том Леффлер прокомментировал возможность боя между GGG и британцем Крисом Юбенком-младшим.

«Юбенк яркий и популярный. Когда вы говорите о легендах, то должны сказать, что Головкин – это легенда в среднем весе. Юбенка же я назвал восходящей звездой.

Никогда не знаете, что может случиться. Это интересный бой. У Юбенка есть имя. Но все будет зависеть от того, что планирует делать Геннадий», – сказал Леффлер.

В ночь с 21 на 22 января в Великобритании Юбенк проведет поединок с бывшим чемпионом мира и соотечественником Лиамом Смитом (32-3-1, 19 KO).

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