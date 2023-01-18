Диана Авсагарова о Марии Агаповой: «Она очень смешная и добрая девчонка»

Боец Bellator Диана Авсагарова рассказала о своей реакции на интервью Марины Мороз, которая обвинила казахстанку Марию Агапову в употреблении наркотиков:

«Я была в шоке, когда про неё такое сказали. Я её очень давно знаю, с самых первых сборов, когда она была с нами. Она очень смешная девочка и очень добрая. Я просто не понимаю, как можно было про неё такое сказать. У каждого человека в какое-то время были проблемы, но она действительно хорошая девочка и спортсменка. Когда она должна была меня секундировать, вышло это интервью. Я отказывалась верить в это, пока сама не посмотрела и была в полном шоке. Хорошо, что, Маша приехала и помогла мне с весогонкой и стояла в парах, потому что реально многие думали, что с ней происходит то, что про неё рассказывали»

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