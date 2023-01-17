Самат Мамедов выиграл номинацию «Прорыв года» в лиге OCTAGON

Лига OCTAGON продолжили подводить итоги, объявив три номинации.

В номинации «Прорыв года» выиграл казахстанец Самат Мамедов, одержавший три досрочные победы в 2022 году.

«Апсет года» выиграл Одилхон Камолов, выигравший бой у Еркебулана Токтара.

В номинации «Бой года» выиграл поединок Саймумин Мадиев – Омурбек Каныбекуулу.

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