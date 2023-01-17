Рустем Кудайбергенов о титуле Alash Pride: «Пояс будет мой, я заберу его»

Рустем Кудайбергенов был признан лигой Alash Pride лучшим бойцом прошлого года, а этот откроет боем против кыргыза Байжана Елдияруулу. Перед боем Рустем ответил на несколько вопросов Sports.ru Казахстан:

– Подготовка прошла у меня в городе Тараз, в клубе «Гладиатор». Я жду зрелищный бой, настроен на досрочную победу. То, что лига признала меня бойцом года меня мотивирует еще больше на дальнейшие победы.

– Твой бой является претендентским. Какие шансы забрать пояс в Тараз?

– ИншаАлла, пояс будет мой, я заберу его. Я шел к этому, и добьюсь своей цели.

Рустем выступит на турнире Alash Pride 80, который пройдет в Шымкенте 29 января.

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